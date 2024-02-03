«صحة مطروح» تنظم قافلة طبية في 3 قرى بسيوة.. الكشف والعلاج مجانا

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن تنظيم قافلة طبية مجانية في 3 قرى رئيسية سيوة، تشمل قرية المراقي وقرية بهي الدين ومشندت، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

الكشف والعلاج بالمجان

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن القافلة الطبية تتضمن الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة، وتعقد على مدار يومي الخامس والسادس من فبراير الجاري، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

تخصصات القافلة الطبية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة الطبية يجري تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية بصحة مطروح، وتضم العديد من التخصصات الطبية المتنوعة، ومنها تخصص أمراض الأطفال، وأمراض الباطنة، والجراحة، والأسنان، وأمراض النساء، والتثقيف الصحي، ومن خلال نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الصحية الأخرى، منها إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلي المستشفيات، بالإضافة إلى إجراء ندوات للتوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

دعم وزارة الصحة

وأوضح وكيل صحة مطروح أن جميع القوافل الطبية التي يجري تنظيمها تأتي في إطار جهود وخطة وزارة الصحة التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح.