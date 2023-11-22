جامعة بنها: القيادة المصرية لا تألوا جهدا في دعم الطلاب الفلسطينيين

أكدت جامعة بنها، في بيان، أن فلسطين فى قلب القيادة المصرية، ولا تألوا جهدا في دعم الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، حيث أضحت الجامعة حرص الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دعم الطلاب الوافدين من دولة فلسطين الشقيقة، خاصة في إطارحرص الوزارة على تذليل كل الصعوبات والمشكلات التي تواجه الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية .

مخرجات الجامعة التعليمية

وأشارت جامعة بنها إلى أنها تنتهج سياسة الباب المفتوح لجميع الطلبة، في إطار جودة مخرجات الجامعة التعليمية والبحثية والخدمات المقدمة للمجتمع، والعمل على استحداث برامج دراسية جديدة تهدف إلى إكساب الطلاب المهارات التي تساعدهم فى المنافسة في سوق العمل سواء المحلي أو الدولي.

دعم الطلاب الفلسطينيين الدارسين

ومن جانبه، قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم الطلاب، إن الجامعة شهت مؤخرا عقد لقاء مع الطلاب الفلسطنيين، حيث تم التأكيد على أن الجامعة تقدم كل الدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعة، سواء دعم أكاديمي أو لوجستي، مؤكدا على انه تم تأجيل تحصيل الرسوم الدراسية للطلاب الفلسطينيين.