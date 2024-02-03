«الداخلية»: ضبط صاحب محل ملابس بتهمة غسيل 5 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (صاحب محل ملابس - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات التابعة للدولة لتوريد وتسويق منتجاته إلا أنه لم يلتزم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة مما نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغ إجماليها (5 ملايين جنيه) الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (تأسيس الشركات وشراء العقارات السكنية والسيارات).

وقدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور بـ (5 ملايين جنيه)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.