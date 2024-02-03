بقيمة 15.5 مليون جنيه.. ضبط 21 قضية اتجار في العملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 21 قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة بقيمة مالية تقدر بـ 15,5 مليون جنيه مصري.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار استمرار الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأوضحت «الداخلية» أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.