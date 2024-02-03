بقيمة 15.5 مليون جنيه.. ضبط 21 قضية اتجار في العملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
01:05 م | السبت 03 فبراير 2024
الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 21 قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة بقيمة مالية تقدر بـ 15,5 مليون جنيه مصري.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار استمرار الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وأوضحت «الداخلية» أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.