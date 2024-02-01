ضبط عصابة تخصصت في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.. «ذهب ودولارات ويورو»

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابي بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تفاصيل المضبوطات.. ذهب وعملات أجنبية

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (5 سبائك ذهبية وزنت نصف كيلو جرام – مبالغ مالية قرابة «157 ألف دولار أمريكى –20 ألف يورو – 1300 دينار كويتي – 7 آلاف ريال سعودى – مليون جنيه مصري»).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.