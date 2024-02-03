تحرير 140 محضرا تموينيا ضد منشآت غذائية مخالفة بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، تحرير 140 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة، أثناء حملات إدارة مراقبة الأغذية على 275 منشأة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمواطنين.

استمرار الحملات الرقابية لمحاربة الفاسدين

وشدّد المحافظ على تكثيف واستمرار الحملات الرقابية لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات تفتيشية ورقابية على 275 منشأة

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّ إدارة مراقبة الأغذية قامت بشنّ حملات تفتيشية ورقابية على 275 منشأة، وتم سحب 141 عينة للفحص لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتبين أنّ 15 منشأة دون ترخيص، وتستوجب الغلق الفوري.