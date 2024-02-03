فيلم أنف وثلاث عيون يقترب من نصف مليون جنيه بعد 3 أيام عرض بالسينمات

ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية حققها فيلم أنف وثلاث عيون للمخرج أمير رمسيس في أيامه الأولى بدور العرض السينمائي، حيث حقق الفيلم إيرادات أمس الجمعة بلغت 217 ألف جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحقق فيلم أنف وثلاث عيون إجمالي إيرادات على مدار 3 أيام من العرض في السينمات قاربت من كسر حاجز النصف مليون جنيه، محقق 477 ألف جنيه، وحقق الفيلم في يومه الأول إيرادات بلغت 91 ألف جنيه في السينمات يوم الأربعاء، وفي يومه الثاني ارتفعت الإيرادات لـ 169 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم أنف وثلاث عيون

فيلم أنف وثلاث عيون مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، وسبق تقديمه في فيلم من إنتاج عام 1972، وجمع في بطولته مجموعة من أبرز نجوم السينما المصرية في عصرها الذهبي محمود ياسين، وماجدة، ونجلاء فتحي، وميرفت أمين، من إخراج حسين كمال.

بينما تولى المخرج أمير رمسيس تقديم معالجة عصرية من الرواية في الفيلم الذي يشارك في بطولته ظافر العابدين، وصبا مبارك، وأمينة خليل، إضافة إلى سلمى أبو ضيف.