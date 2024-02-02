خبير زراعي: الدولة انتبهت لأثر الزيادة السكانية على الزراعة بالمشروعات

أكد الدكتور محمد عابدين، الخبير الزراعي والباحث في مجال وراثة وتربية النبات، أن الدولة المصرية انتبهت لأثر الزيادة السكانية على الزراعة، وبدأت حلها بالمشروعات التنموية في الريف المصري وخاصة مشروع حياة كريمة الذي يعتبر نقلة نوعية في حياة القرية المصرية والمجتمع المصري الحديث.

زيادة وحدة الإنتاج

وأوضح محمد عابدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك ضرورة مُلحة للحفاظ على ما تبقى من الأرض الزراعية، والعمل على زيادة الصوب الزراعية لزيادة وحدة الإنتاج، بالإضافة إلى البيوت المحمية ونظم الري الحديثة كالري بالتنقيط، والتوسع في الظهير الصحراوي.

وأكد أن الدولة المصرية بدأت بالفعل في حل مشكلة الزراعة من خلال عدد من المشروعات التنموية مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان و100 ألف صوبة زراعية ومشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وشرق العوينات وتنمية سيناء.

الحقول الزراعية وأثرها في مواجهة الزيادة السكانية

وأشار إلى أن الزيادة السكانية لها بالغ الأثر على الرقعة الزراعية في مصر ونتج عنها تجريف لأجود الأراضي الزراعية الخصبة على جانبي نهرالنيل والدلتا مع تأسيس مباني عشوائية في الحقول الزراعية، مسترشداً بمثال أن فترة الستينات والسبعينات وحتى بداية الثمانينات كان نصيب الأسرة المصرية من الرقعة الزراعية لا يقل عن 6-10 أفدنة، حاليا نفس الأسرة المصرية لا تملك سوى قيراط أو قراطين.