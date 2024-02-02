«الزراعة»: فتح السوق البرازيلية أمام البطاطس المصرية

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي، يفيد بالنجاح في فتح السوق البرازيلية أمام البطاطس المصرية، ضمن جهود الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

فتح السوق البرازيلية أمام صادرات مصر الزراعية

أفاد المشرف على الحجر الزراعي، بأن السلطات الزراعية البرازيلية قامت بإخطار الحجر الزراعي المصري، بالموافقة رسمياً على فتح السوق البرازيلية أمام صادرات مصر الزراعية من محصول البطاطس، بداية من شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أنه جرى من قبل فتح السوق البرازيلية أمام الموالح والعنب والثوم المصري، إضافة إلى المشاورات الحالية لفتح السوق البرازيلية أمام الفروالة والتمور المصرية.

زيادة التبادل التجارى في المجال الزراعي بين مصر والبرازيل

جدير بالذكر أن الحجر الزراعي المصري في ديسمبر الماضي، قد استقبل نائب وزير الزراعة البرازيلي للعلاقات الدولية وبحضور نائب رئيس البعثة الدبلوماسية البرازيلية بالقاهرة، وجرى الاتفاق على فتح السوق البرازيلية أمام البطاطس المصرية، وتبادل الرؤى حول بعض الموضوعات الفنية المتعلقة بتبادل السلع الزراعية بين الجانبين وسرعة الانتهاء منها والتي كان من بينها البطاطس وكذلك بحث سبل دعم العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري في المجال الزراعي بين مصر والبرازيل.