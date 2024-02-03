محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وازدواج طريق أبو حاكم بتكلفة 200 مليون جنيه

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، أعمال الرصف والتوسعة والازدواج الجارية في طريق «أبو حاكم - ميت أبو علي - طحلة بردين - بني صالح»، بطول 22 كيلومترا، وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه.

رصف وازدواج طرق في الشرقية

وقدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة النقل، شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق، وتم الانتهاء من أعمال ازدواج وتوسعة طريق أبو حاكم ميت أبو علي بطول 4.5 كيلومتر، ومتوسط عرض الاتجاه الواحد من 10 - 12 مترا.

وتابع كذلك إنشاء طريق خدمات أمام الكتل السكنية بمتوسط عرض 6 أمتار، بالإضافة إلى تغطية مسافة 1 كيلومتر بجنابية طحلة بردين بمواسير قطر 2 متر، وجار استكمال أعمال ازدواج ورصف مسافة 2 كيلومتر متبقية من الطريق، بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه.

وأضاف وكيل وزارة النقل أنه جار العمل بالمرحلة الثانية من الطريق بدءا من ميت أبو علي وصولاً لقرية بني هلال بطول 6.5 كيلومتر وبتكلفه 35 مليون جنيه، وكذلك العمل بالمرحلة الثالثة بدءا من قرية بني هلال حتى طريق بلبيس منيا القمح بطول 4.5 كيلومتر وبتكلفة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال ازدواج ورصف طريق طحلة بردين مروراً بقريتي بني هلال وبني صالح وصولاً للطريق الإقليمي بطول 16 كيلومترا بتكلفة 65 مليون جنيه.

تخفيف الكثافة المرورية

وأوضح محافظ الشرقية أن المحور المروري الجديد يساهم في تخفيف الكثافة المرورية على طريق الزقازيق بلبيس العاشر، ويعمل على توفير الوقت والجهد أمام المواطنين.