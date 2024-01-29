محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف شارع الخليج في الخصوص بتكلفة 6 ملايين جنيه

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، بحضور الدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص، جولة ميدانية لتفقد أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة شارع الخليج المصري بمدينة الخصوص، ضمن خطة مشروعات قطاع رصف الطرق بالمحافظة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعمال فرد طبقة السن والأساس

بدأت الجولة بتفقد أعمال فرد طبقة السن والأساس بالشارع بطول 1.3 كيلومتر وبتكلفة 6 ملايين جنيه، ويقوم على أعمال التنفيذ مديرية الطرق بالمحافظة، حيث تم الانتهاء من إنشاء الأرصفة الجديدة وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك، فضلاً عن إزالة الإشغالات بالمنطقة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري كونه شارع رئيسي وحيوي.

الالتزام بمواصفات الرصف

وأكد محافظ القليوبية أنه سيتم متابعة المقاولين للتأكد من الالتزام بمواصفات الرصف وتحقيق أعلى نسب إنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المقررة.

ووجه محافظ القليوبية أيضا بالالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال وتكثيف الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.