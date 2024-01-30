محافظ الجيزة: 290 مليون جنيه لأعمال رصف وتطوير الطرق في حدائق القبة

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا موسعاً مع جمعية تعمير صحراء الأهرام وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وذلك للوقوف على نسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لمواطني حدائق الأهرام.

واطلع المحافظ خلال اللقاء على نسب تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع، حيث أكد محافظ الجيزة أن خطه 2023 شهدت رصف وتطوير شوارع الخزان في المنطقة بين (ع) و (ن) وشارع البوابة الثانية والشارع الفاصل بين منطقي (ط) و (ل) وشارع البوابة الثالثة وشارع بوابة حورس بأطوال إجمالية تصل إلى 270 الف متر بتكلفة 117 مليون جنيه.

وأشار إلى أنَّ خطة 2024 والجاري تنفيذها حاليا يتم خلالها رصف ورفع كفاءة شارع الضغط العالي الي جانب استكمال اعمال الرصف بشارع خير زمان وبعض الشوارع بمناطق (ع، و، ل، ن) بإجمالي أطوال تبلغ 400 ألف متر بتكلفه 173 مليون جنيه.

خطه شاملة لرفع كفاءة ورصف بالإنترلوك للشوارع

وكلف المحافظ خلال اللقاء بضرورة تنفيذ خطه شاملة لرفع كفاءة ورصف بالانترلوك للشوارع الصغيرة والمتفرعات لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات في اطار خطة محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لقاطني حدائق الأهرام.

وخلال اللقاء، شدد محافظ الجيزة على رئيس هيئة النظافة والتجميل بالدفع بـ100 عامل نظافة بشكل ثابت يوميا بقطاع هضبة الاهرام إلى جانب تخصيص معدات كنس آلي الشوارع الرئيسية والحيوية بالقطاع مع الاستمرار في جهود رفع المخلفات من قطع الأراضي الفضاء والتي يصل عددها الي 700 قطعه والتنسيق مع أصحاب تلك القطع بإقامة أسوار عليها لمنع إلقاء المخلفات بها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وذلك في اطار جهود تحسين منظومه النظافة بالقطاع مشدداً علي متابعة أداء شركات الجمع السكني للمخلفات والمتعهدين القائمين علي عملية الجمع للمخلفات.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام بالمتابعة المستمرة لتطبيق قرار غلق المحال التجارية طبقا للمواعيد المحددة والالتزام بإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة وتوجيه المحال التجارية باستيفاء إجراءات التراخيص اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع التعدي علي الطريق العام مشدداً على تغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة من المحال والمطاعم.

كما شدد على مواجهة مخالفات تحويل الوحدات السكنية والجراجات إلى أنشطة تجارية مؤكداً أنَّه لن يتوان عن محاسبة المقصرين في ذلك إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الدراجات البخارية (الموتوسيكل) الغير مرخصه المترددة على القطاع وسيارات الفان التي تعمل دون التراخيص والتصاريح اللازمة.

وأكد محافظ الجيزة أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد تنفيذ 10 مشروعات مهمة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ففي قطاع مياه الشرب تم تنفيذ 4 مشروعات لرفع كفاءة المنظومة خاصه مع وجود العديد من الوصلات العشوائية التي تؤثر علي ضغوطات المياه وينتج عنها حدوث كسور بخطوط المياه إذ بلغت التكلفة الاجمالية للمشروعات المنفذة خلال عام 6.3 مليون جنية تضمنت تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشوارع 2ج ،1 ب، 1ج) بخط قطر 200 مم زهر مرن حيث تم الانتهاء من خط مياه الشرب قطر 200 مم زهر مرن بشارع (ج2) بطول (920م.ط) بتكلفه 2.5 مليون جنيه.

بالإضافة إلى إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر 200 مم بشوارع 7 ب، 18 أ بطول 1950 مترا بتكلفة 3.8 مليون جنيه.

6 مشروعات بقطاع الصرف الصحي

وأشار محافظ الجيزة إلى أنَّه تمّ تنفيذ 6 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بهضبة الأهرام من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفه إجمالية 15 مليونا و300 ألف جنيه، وذلك لمواجهة مشكلات وجود الطفوحات ببعض القطع ورفع كفاءة الخطوط بما يتلاءم مع الكثافة السكانية الكبيرة بالقطاع و شملت البدء في إحلال وتجديد اقطار مختلفة بشارع البوابة الثانية القديمة - حدائق الأهرام بطول تقريبا 1 كم بتكلفة 6 مليون جنيه الي جانب الانتهاء من اصلاح مشكله الصرف الصحي بشارع خير زمان امام القطعة (359 ل) بحدائق الاهرام حيث تم تعزيز الأقطار والـupvc لتحسين الخدمة بتكلفة 100 ألف جنيه.

كما تم الانتهاء من إحلال وتجديد وإصلاح الهبوطات بشارع 18 أ بمنطقة هضبة الأهرام امام عقاري 528 أ، 550 أ بتكلفة 1.5 مليون جنيه بالإضافة الى الانتهاء من إصلاح هبوط خط انحدار الصرف الصحي بشارع 15 امام عقار 376 أ هضبه الاهرام بتكلفه 635 ألف جنيه، كما تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط انحدار لشارع خزان المياه بقيمة 7 ملايين تقريباً.

وفيما يخص الأعمال المستقبلية لتحسين خدمة مياه الشرب فقد أشار محافظ الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بطرح عملية إحلال وتجديد 7 طلمبات لرفع كفاءة ضخ المياه لمضاعفة إنتاجيتها الحالية وذلك بتكلفة تصل إلى 118 مليون جنيه.

بالإضافة الي انه تم دراسة إنشاء خزان للمياه لخدمة قطاع حدائق الاهرام بقدرة 6 آلاف م3 يومياً كمخزون مياه إضافي يتم الاستعانة به لتحسين الضغوطات ومواجهة تأثر عملية انتظام ضخ المياه، إذ تم طرح العملية للبدء في المشروع خلال الأيام المقبلة بتكلفه 90 مليون جنيه.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ بتنسيق الجهود وتكثيف حملات ضبط سرقات التيار الكهربائي مع التوسع في تركيب العدادات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.