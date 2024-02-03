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نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة الشرقية.. اعرف موعد إعلانها

كتب:

نظيمة البحرواي
02:16 م | السبت 03 فبراير 2024
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة الشرقية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة الشرقية

يترقب طلاب الأزهر إعلان موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة الشرقية، وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات لمعرفة الدرجات الخاصة بهم في جميع المواد الدراسية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة الشرقية

وقال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المتوقع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة الشرقية، منتصف الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات واعتماد النتيجة. 

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة الشرقية رسميًا من خلال بوابة الأزهرية الشريف الإلكترونية من هـنـا.

الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية أن الامتحانات تمت في أجواء اتسمت بالسهولة واليسر، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمنطقة لمتابعة سير عملية الامتحانات لم تتلق شكاوى تخص الامتحانات وكانت من المنهج الدراسي وفي مستوى الطالب المتوسط.

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