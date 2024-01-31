دعاء قبل ظهور النتيجة يطمئن الطلاب وأولياء الأمور.. اللهم إني أسألك التوفيق

دعاء قبل ظهور النتيجة في موسم الامتحانات من أهم الأمور التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور، خاصة وأن الدعاء من أهم العبادات التي يلجأ إليها المسلم في جميع شؤون حياته، وفي أوقات الشدائد والابتلاءات، ومنها فترة انتظار ظهور نتيجة الامتحانات، ففي هذه الفترة يشعر الطلاب بالتوتر والقلق، ويخشون من الفشل أو عدم تحقيق المأمول، مما قد يؤثر سلبًا على نفسيتهم وسلوكهم.

دعاء قبل ظهور نتيجة الامتحانات

ولذلك فإن دعاء قبل ظهور نتيجة الامتحانات من الأمور التي تساعد الطلاب على الشعور بالطمأنينة والراحة، وتمنحهم الثقة بالنفس، وتجعلهم أكثر استعدادًا لمواجهة النتيجة بكل إصرار وعزيمة، وهناك العديد من الأدعية التي يمكن للطلاب ترديدها قبل ظهور نتيجة الامتحانات.

أدعية نتيجة الامتحانات

- اللهم إني أسألك التوفيق والنجاح في جميع امتحاناتي، وأسألك أن تيسر لي جميع أموري، وأن تجعلني من الناجحين في الدنيا والآخرة.

- اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي.

- اللهم إني استودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسيني إياه يا عليم يا حفيظ.

- اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر على رحمتك واكتب لي النجاح والتفوق.

ظهور نتيجة الامتحانات

كما يمكن للطلاب الدعاء بأي صيغة من الصيغ التي يرونها مناسبة، مع الحرص على الإخلاص في الدعاء، والتوجه لله تعالى بقلب خاشع متواضع، ولعل من أهم الفوائد التي يجنيها الطلاب من الدعاء قبل ظهور نتيجة الامتحانات منها: الشعور بالطمأنينة والراحة، والتخلص من التوتر والقلق، الحصول على الثقة بالنفس، وزيادة الحافز على الدراسة والتعلم، الاستعداد الجيد للامتحان، والحصول على النتيجة المرجوة، ولذلك فإن الدعاء من الأمور التي ينبغي على الطلاب الاهتمام بها قبل ظهور نتيجة الامتحانات، فهو خير معين لهم على النجاح والتفوق.