انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لتعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية

بدأ منذ قليل، المؤتمر الدولي الأول تحت شعار «معا نحو تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية»، بالسلام الوطني للدولة المصرية ودولة فلسطين، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، ويسعى المؤتمر لتسليط الضوء على دور المجتمع المدني في ظل الأزمة الفلسطينية الحالية، بالتعاون مع مؤسسة «مسلمون حول العالم».

توحيد الجهود لإنقاذ الوضع الكارثي بقطاع غزة

ويأتي المؤتمر الدولي الأول تحت شعار «معا نحو تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية»، الذي تدشنه مُؤسسة مجلس الشباب المصري، في ظل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بضرورة توحيد الجهود لإنقاذ الوضع الكارثي بقطاع غزة، واستمرارًا للدور الريادي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية والموقف المشرف للدولة المصرية والمجتمع المدني في الانتصار لقيم العدل والإنسانية.

يقام المؤتمر ظهر اليوم، بفندق الماريوت الزمالك قاعة عايدة بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات ورؤساء منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.