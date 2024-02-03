تراجع الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقررات الدراسية بشكل دوري، وذلك لتحقيق نتائج التعليم المستهدفة، لذلك هناك بعض من محذوفات الصف الخامس الابتدائي 2024 في مادة الرياضيات.

محذوفات الصف الخامس الابتدائي 2024.. مادة الرياضيات

ووفقًا لآليات وقواعد التعلم المُستهدفة، هناك بعض محذوفات الصف الخامس الابتدائي 2024 في مادة الرياضيات، لذلك تم حذف بعض الدروس بما لا يخل بنواتج تعلم المادة، وذلك وفقًا لبيان صادر عن وزارة التربية والتعليم في وقت سابق.

بعض التعديلات بطريقة تربوية

وتُجري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض التعديلات بطريقة تربوية، بما يضمن تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، لذلك تم حذف بعض من مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي.

حذف مفهوم التقدير

وجرى حذف مفهوم التقدير، وما يرتبط به من عمليات، في مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي، وذلك نظرًا لتكرارها عبر الصفوف الدراسية المختلفة.

كما تم حذف بعض من المسائل الكلامية الصعبة، واختيار طرق أخرى أكثر سهولة على الطلاب لتحقيق الهدف منها، فضلًا عن تغيير عناوين بعض الدروس لتناسب محتواها.