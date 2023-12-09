شعبة المقاهي بالغرفة التجارية توجه تحذيرا للمواطنين بشأن البن والشاي

حذرت شعبة المقاهي بالغرف التجارية، المواطنين من شراء البن أو الشاى من شركات مجهولة المصدر، وذلك بعد الكشف عن كميات كبيرة من البن مغشوشة في الأسواق، وفقا لما قاله أشرف الجزايري، رئيس شعبة المقاهي بالغرف التجارية، مطالبا المواطنين بشراء البن والشاي من الشركات المعتمدة من قبل هيئة سلامة الغذاء، من أجل الحفاظ على صحتهم، ومنع إصابتهم بمختلف الأمراض، جراء البن أو الشاي المغشوش الذي يباع في الأسواق.

الجزايري: «لازم تعرف أنت بتشتري من فين وإيه»

وأوضح «الجزايري»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هيئة سلامة الغذاء ضمنت بأن الشركات المدرجة بها جميعها تبيع منتجات جيدة الصنع وليست مغشوشه كباقي المنتجات الأخرى مجهولة المصدر، الأمر الذي يؤثر على الصحة العامة للفرد بالنهاية: «لازم تعرف أنت بتشتري من فين وبتشتري إيه».

وأكد ضرورة شراء المنتجات المعلومة المصدر، من قبل الشركات المدرجة ضمن هيئة سلامة الغذاء، مؤكدا أن ذلك يمنع حدوث مشكلات صحية للمواطنين، قد تستدعي تدخل علاجي بأموال طائلة أكبر من استثمارهم في شراء منتجات مجهولة المصدر تؤدى إلى الإصابة بالأمراض: «المواطن العادي أوفر ليه ألف مرة إنه يشتري منتج نظيف بدلا من شراء المنتجات المغشوشة ثم المرض والعلاج».

استهلاك المصريين من الشاي

وبحسب اللجنة الدولية للشاي، فإن مصر تستهلك نحو 273 مليار ليتر من الشاي والقهوة سنويا، وتحتل المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأكثر استهلاكا للشاي والقهوة، ويصل استهلاك الفرد إلى 0.9 كيلو جرام سنويا.