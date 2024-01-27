بسلة محمصة وفول سوداني.. خبير تغذية يحذر من البن المغشوش

حذر الدكتور أسامة فكري، استشاري التغذية الإكلينيكية، المواطنين بمختلف المحافظات من انتشار بعض المشروبات الغريبة باعتبارها بديلًا لـ«البن»، بأسعار لا تقارن نهائيًّا بأسعار أنواع البن ذات العلامات التجارية المختلفة المعروفة.

تحذير من بدائل البن

وأوضح خبير التغذية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أبرز أنواع غش البن تمثلت في تصنيع أنواع من الفول السوداني المحمص مضاف إليه نسبة بسيطة من البن، وكذلك هناك أنواع أخرى من البن يتم تصنيعها من «نوى البلح».

تحميص البسلة وخلطها بالقهوة

وأوضح أنه خلال الفترة الأخيرة ظهرت أنواع أخرى من البن المغشوش، وهي مصنعة من خضار البسلة، ويتم تحميصها وطحنها مع إضافة أحد أنواع البن الأصلي وبيعها للمواطنين.

وأوضح خبير التغذية أن المواطنين هواة الحصول على مشروبات القهوة المختلفة يستطيعون تمييز البن الأصلي من المغشوش، وذلك عن طريق الطعم واللون والرائحة ودرجة تماسك ومزيج القهوة بعضها البعض.