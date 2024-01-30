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موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري بالمنوفية

كتب:

عصام علم الدين
06:09 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس إدارة منطقة المنوفية الأزهرية

رئيس إدارة منطقة المنوفية الأزهرية

يبحث طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية بمحافظة المنوفية، عن موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري 2024 في المنوفية، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 24 يناير.

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري 2024

وقال الشيخ السعيد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، إن موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري 2024 في المنوفية سيكون نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وتابع «الصباغ» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جارٍ تصحيح نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري، وأوشك المعلمون على الانتهاء منها، وبعد ذلك سيتم اعتمادها وتوزيعها على مدارس المحافظة، مشيرا أنه أعطى تعليمات بتحري الدقة أثناء عملية التصحيح.

امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري بدأت 16 يناير الجاري واستمرت لمدة أسبوع، وانتهت يوم 22 يناير، وبعد ذلك بدأت إجازة نصف العام الدراسي 27 يناير على أن تنتهي 9 فبراير المقبل.

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بقلم عصام علم الدين