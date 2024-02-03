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نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 بمحافظة القليوبية.. جار التصحيح

كتب:

حسن صالح
12:36 م | السبت 03 فبراير 2024
متابعة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري بالقليوبية

متابعة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري بالقليوبية

تواصل الإدارة المركزية للأزهر الشريف، أعمال تصحيح الامتحانات، تمهيدا لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 بمحافظة القليوبية خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع ظهورها نهاية الأسبوع الجاري عقب اعتمادها من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 بمحافظة القليوبية

وقال الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، لـ«الوطن»، إنه وجه العاملين في الكنترول والتصحيح بسرعة العمل حتى تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 محافظة القليوبية في موعدها نهاية الأسبوع الجاري، لتكون متاحة عقب اعتمادها على الرابط هـنا

 

مراجعة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 بالقليوبية

وأكد انتهاء تصحيح المواد الشرعية والعربية والثقافية للفصل الدراسي الأول، إذ جرى التأكيد على مراعاة الدقة التامة عند التصحيح والرصد ومراجعة جزئيات الإجابة، تمهيدا لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 بمحافظة القليوبية.

وأشار «خضر» إلى أنه جرى التشديد على المصححين بتحري الدقة عند نقل الدرجة من داخل الورقة والتجميع والاهتمام بعمليات المراجعة الفنية بدقة تامة.

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