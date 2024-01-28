نائب محافظ القاهرة: نعمل على الارتقاء بأحياء العاصمة ورفع كفاءة الخدمات

أكّد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة، للمنطقة الشمالية، أنّ المحافظة حريصة على تذليل العقبات أمام المواطنين، خاصة في المطالبات التي تخص الأغراض الخدمية بجميع أحياء العاصمة.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأضاف نائب محافظ القاهرة، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أنّ هناك أولوية قصوى لكافة مطالبات نواب البرلمان، التي تهم الصالح العام، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بتوفير الخدمات والارتقاء بأحياء العاصمة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور.

وتابع «فوزي» في أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مرثا محروس، بشأن تباطؤ افتتاح المجمع البريدي بحي الأميرية بمحافظة القاهرة، أنّ المحافظة لم تتأخر في تقديم كافة أوجه الدعم للهيئة القومية للبريد في سبيل إقامة منشأه حيوية تخدم المواطنين في الأميرية.

6 طلبات إحاطة

وناقشت اللجنة 6 طلبات إحاطة بخصوص إنشاء وتطوير مكاتب البريد، وفي مقدمتها طلب الإحاطة المقدم من النائب مرثا محروس، بشأن تباطؤ افتتاح المجمع البريدي بحي الأميرية بمحافظة القاهرة، والنائب محمد يسري عبادة، بشأن عدم تنفيذ مكاتب البريد بمركز كوم حمادة، التابع لمحافظة البحيرة.

بجانب مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن التقاعس في الإجراءات الخاصة بإنشاء مكتبي بريد قريتي أبو خراش وبويط مركز الرحمانية، وإحلال وتجديد مكتب بريد عزب بستنواي، بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وكذا طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن إقامة مكتب بريد بقرية منشأة الهلباوي التابعة للوحدة المحلية بسيدي غازي، علمًا بوجود مبنى مخصص لوزارة الاتصالات، منشأ ليكون سنترالا لتوزيع الخطوط الأرضية، ولم يتم إشغاله حتى الآن بمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، إلى جانب تأخر تركيب ماكينات الصراف الآلي الخاصة بمكاتب البريد التابعة لمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، واستلام وتشغيل مكتب بريد النشو البحري التابعة للوحدة المحلية بولين مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.