محافظ القاهرة يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.4%

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح 78.4 %، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190 ألفا و27 طالبا وطالبة، حضر منهم 186 ألفا و266 طالبا وطالبة ونجح 145 ألفا و947 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96 %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74 %.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.