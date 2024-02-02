وزارة النقل تكشف مستجدات تنفيذ الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

تفقد عدد من قيادات وزارة النقل، مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين - مطروح» في المسافة من محطة القاهرة حتى محطة السخنة، وبدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء كوبرى جنوب حلوان على النيل من طريق التبين امتداد كورنيش النيل إلى طريق «القاهرة - أسوان» الزراعي، ثم تفقد محطة القاهرة بمنطقة حلوان التي تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة.

تنفيذ المحطة

أكدت وزارة النقل على تقدم أعمال تنفيذ وتشطيب المحطة ومخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لها حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل للمساحات بالمحطة، أيضاً التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة، وكذلك التشطيبات النهائية لمحطة العاصمة وهى محطة تبادلية مع القطار الكهربائى الخفيف LRT وتعتبر مركزًا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية، والتي تعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية.

مواصفات عالمية

واوضحت جاهزية الغرف الفنية التي تم تسليمها لسيمنز العالمية وفق المواصفات الفنية العالمية، لتجهيزها بالمعدات والأجهزة الخاصة بالتشغيل، فضلاً عن تقدم أعمال تنفيذ ورشة القطار السريع المقامة على مساحة 338ألف متر مسطح الجاري الانتهاء من تنفيذها والتى تشمل 7 سكك رئيسية خاصة بالقطارات و5 مباني فنية والتي سيتم بها تخزين القطارات وتنفيذ أعمال الصيانة الخفيفة لها.

أعمال تنفيذ محطة السخنة

وتقدمت أعمال تنفيذ محطة السخنة لمتابعة التقدم في معدلات تشطيبات المحطة ، التي ستخدم منطقة العين السخنة سواء المناطق السياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية والتي يمكن أن تمتد خدماتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة، وكذلك مدينة السويس الجديدة وهي محطة نهائية للخط وتم الاطلاع على نسبة الإنجاز بها وكذلك أعمال نهو الأرصفة وكوبري المسار بالمحطة والمخطط التجاري بالمحطة ( فندق - محلات تجارية) وذلك لزيادة العوائد الاستثمارية للمشروع.

وتابعت تنفيذ خط سير حركة الركاب داخل المحطة من المدخل الرئيسي والوصول إلى صالات التذاكر وحتى التنقل بين الأرصفة كما تم متابعة التقدم في معدلات تنفيذ وصلة المسار من محطة السخنة وحتى ميناء العين السخنة بطول حوالى 6 كم، وهي وصلة الربط مع مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع لخدمة نقل البضائع من وإلى الميناء عن طريق هذه الشبكة.

وتقدمت معدلات تشطيبات عدد من المحطات الأخرى مثل محطات ( القاهرة - أكتوبر - السادات- النوبارية والجيزة) التي وجه بأن يتم تنفيذ كافة الأعمال بها وفق أحدث المواصفات العالمية والاستغلال التجاري الأمثل لكافة المساحات الموجودة بها

وأكدت الوزارة تقدم أعمال تنفيذ مسار المشروع والأعمال الصناعية من كباري وأنفاق وأخوار وخرسانات الميول التي تحمي جوانب الجسر وأعمال الحماية من أخطار السيول في هذه المسافة حيث تم الانتهاء من عدد من كباري المسار مثل (كوبري 30 يونيو – كوبري وادي حجول – كوبري خدمة المحاجر ) وجار الانتهاء من كوبري الاوتوستراد «كوبري مسار» ويتقدم العمل في كوبري مسار خور مايو ، كما تم الانتهاء من كوبري السيارات بكم 4.5 (القطامية /السخنة) بالإضافة الى استعراض ما تم تسليمه من المسار لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) حيث تم تسليم 90 كم من السخنة حتى كوبري خور مايو بعد محطة نجيب ، و85 كم غرب النيل حتى طريق وادي النطرون العلمين وتم تسليم 40 كم من العلمين في اتجاه فوكه لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية) ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وجار تسليم 40 كم أخرى من المسار من العلمين باتجاه فوكه إلى تحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب)