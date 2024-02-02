وزارة النقل تعلن بدء تركيب قضبان الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

أعلنت وزارة النقل تقدم أعمال تنفيذ الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة الذي يمتد من العين السخنة حتى مطروح ويمر بالعلمين، موضحة أنه تم تسليم 215 كيلومترا من مسار المشروع لتحالف «سيمنز- أوراسكوم - المقاولون العرب» لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية.

تفاصيل أعمال تركيب القضبان

- تسليم 90 كيلومترا من السخنة حتى كوبري خور مايو بعد محطة نجيب لتحالف «سيمنز- أوراسكوم - المقاولون العرب».

- تسليم 85 كيلومترا غرب النيل حتى طريق وادي النطرون العلمين لتحالف «سيمنز- أوراسكوم - المقاولون العرب»

- تسليم 40 كم من العلمين في اتجاه فوكة لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان

- جار تسليم 40 كم أخرى من المسار من العلمين باتجاه فوكة لتحالف «سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب».

الربط بين الموانئ البحرية والجافة

وأكدت الوزارة، في تقرير لها، أن القطار الكهربائي السريع يخدم المناطق الصناعية في حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر وتحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط.

تسهم الشبكة في الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى، حيث أكدت وزارة النقل أن استمرار تنفيذ هذه الشبكة ليس فقط لعدم إقرار غرامات تأخير لكن لتوفيرها فرص العمل وأهميتها في نقل الركاب والبضائع.