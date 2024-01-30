«النقل»: تنفيذ الخط الأول من القطار الكهربائي السريع خلال 24 شهرا

وثقت وزارة النقل تقدم أعمال تنفيذ محطة العلمين ضمن الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مرسى مطروح»، والذي يُجر تنفيذه حاليا وفق جدول زمني مُحدد ضمن مشروعات وزارة النقل، وخطتها للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، موضحة أنه يتم تنفيذ الخط خلال 24 شهرا.

ووفق الهيئة القومية للأنفاق، فإن مسار الخط الأول من القطار السريع يمتد من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوبا حتى العياط، ليربط مع الخط الثاني والذي تقدمت أعمال تنفيذه حاليا ليخدم محافظات الصعيد بإنشاء مجموعة من المحطات تُسهل على الركاب التنقل، ثم يتفرع شمالا حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالي 675 كيلومترا.

معلومات مهمة عن الخط الأول من القطار السريع

- يشتمل على 21 محطة.

- يشتمل على 13 محطات قطار سريع.

- يشتمل على 8 محطة إقليمية.

- سيتم التنفيذ خلال 24 شهرا.

- السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ ساعة.

- السرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ الساعة.

- سرعة القطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة.

- سرعة جرارات البضائع الكهربائية 120 كم/ ساعة.

مشروع القطار السريع

وفي سياق متصل، قال العميد أحمد فاروق، مدير مشروع القطار السريع، إن أعمال التنفيذ تقدمت بشكل ملحوظ، موضحا لـ«الوطن»، إنّ الخط الأول يحقق العديد من المزايا، أولا توفير وسيلة نقل متميزة لجمهور الركاب، ثانيا وسيلة نقل متميزة للبضائع الأمر الذي يعظم تجارة الترانزيت، وتحقيق رؤية مصر لجعل الدولة مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.