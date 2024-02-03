زراعة أشجار مثمرة في مركزي مطاي وبني مزار ضمن المبادرة الرئاسية

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار

من جانبه، أوضح هشام فايز رئيس مركز مطاي، أنه يجرى استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة 145 شجرة مثمرة وزينة متنوعه (ماهوجني، تفله، ومورينجا) بطريق مصر أسوان الزراعي ، كما تم قص الحشائش وتهذيب ودهان جذوع الأشجار وري النباتات القديمة ونظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي بالمركز، مؤكدا أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى مركز بنى مزار، أشار عماد حسن رئيس المركز تم زراعة أشجار الظل والزينة بمدخل الوحدة المحلية لشلقام حيث تواصل أعمال التشجير والتجميل بمداخل القرى وعلى امتداد المركز للحفاظ على المظهر الجمالى والحضاري.

قص وتهذيب وتقليم وري الأشجار

وفى ذات السياق، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تواصل أعمال التجميل والتشجير وعمليات قص و تهذيب وتقليم وري الأشجار، ومتابعة أعمال النظافة على طول الكورنيش بأقسامه الثلاثة شمال ووسط وشارع مصر بالتعاون مع إدارة المشاتل و الحدائق حفاظا على المظهر الجمالى للمدينة لكونها عروس الصعيد.