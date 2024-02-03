تفاصيل 4 مشروعات عملاقة لتنمية أسوان وحل المشكلات المرورية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارء، أن وزارة النقل كشفت عن مشروعات الطرق الحالية في محافظة أسوان، بعضها انتهى تنفيذه وفي مرحلة التشغيل التجريبي، والبعض الآخر قيد التنفيذ في الوقت الحالي، من أجل تعزيز وتنشيط حركة التجارة، ونقل المواطنين، وحل المشكلات المرورية في المحافظة.

طريق و3 محاور لتنمية أسوان

أضاف المركز على «فيسبوك»، أن هناك طريق و3 محاور لتنمية أسوان، يتمثلوا في 4 مشروعات عملاقة لحل المشكلات المرورية.

- جار تطوير وازدواج 327.5 كيلو متر من طريق الصعيد الصحراوي الغربي بإجمالي طول الطريق البالغ 1155 كم.

- إنشاء محور كلبشة على النيل بطول 23 كيلو متر وعرض 21 مترًا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه.

- جار إنشاء محور بديل لخزان أسوان بطول 5.4 كيلو متر وعرض 29 مترًا بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه.

- محور دراو على النيل بطول 18 كيلو متر وعرض 21 مترًا بواقع حارتين لكل اتجاه.