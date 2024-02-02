توفر مديرية الصحة بمحافظة المنيا لقاح الإنفلونزا الموسمية 2023-2024 في جميع مراكز المحافظة، ضمن الخطة الوقائية التي تتبناها وزارة الصحة لمواجهة فيروسات الإنفلونزا الموسمية، ومكافحة انتشار أمراض الشتاء لذا خصصت المحافظة أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في محافظة المنيا.

أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في محافظة المنيا

وقال مسؤول بمديرية الصحة والسكان في محافظة المنيا فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في محافظة المنيا تمكن المواطنين من الحصول على لقاح الإنفلونزا في الأماكن التالية:

-مكاتب الصحة في جميع مدن محافظة المنيا.

-المستشفيات الحكومية العامة في جميع المراكز.

تلقي لقاح الإنفلونزا في أقرب وقت

ويتوفر لقاح الإنفلونزا للمواطنين من جميع الفئات العمرية، ما عدا الحوامل في الثلث الأول من الحمل، ينصح بتلقي لقاح الإنفلونزا في أقرب وقت ممكن، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكبار السن، والأطفال، ويجب أيضًا بعد معرفة أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في محافظة المنيا اتباع بعض الإجراءات الوقائية الأخرى للحد من انتشار الإنفلونزا، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب لمس الوجه، والابتعاد عن الأشخاص المرضى.