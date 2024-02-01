نائب محافظ المنيا يشهد احتفالية تكريم متطوعي «حياة كريمة»

نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالية تكريم متطوعيها، اليوم الخميس، على مسرح ديوان عام محافظة المنيا، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ.

تكريم متطوعي مبادرة حياة كريمة

وحضر الاحتفالية عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأحمد العمدة مسؤول حياة كريمة بالمنيا بمشاركة عددا من رؤساء المدن ومديري المديريات والشركات والمؤسسات، وعددا من متطوعي مؤسسة حياة كريمة من شركاء التنمية، لما قدموه من جهد وعطاء في كافة المبادرات الخدمية والتنموية لخدمة أهالي المحافظة.

متابعة لتطوير الريف المصري

وقدم المشاركون في الحفل التحية والتقدير لمحافظ المنيا على دعمه ومتابعته المستمرة لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري في 192 قرية وتخدم 3 ملايين نسمة في نطاق 5 مراكز ضمن المرحلة الأولى بإجمالي 3209 مشروعات، بالإضافة إلى 102 قرية بالمرحلة الثانية، وتخدم مليون و500 ألف من أبناء مركزي سمالوط وبنى مزار.