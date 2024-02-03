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معرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس قطاع الإنتاج بـ«المتحدة»: حريصون على دعم المواهب الشابة

كتب:

أميرة عزالدين
04:01 م | السبت 03 فبراير 2024
عماد ربيع

عماد ربيع

قال عماد ربيع رئيس قطاع الإنتاج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ الشركة تتبنى المواهب الشبابية وتحرص على دعمهم بشكل متواصل، وكان من بينهم مسلسل «وبينا ميعاد 2»، والذي ضم عددا كبيرا من الشباب، والعمل بروح الفريق الواحد.

عماد ربيع : منصة watch it أصبحت تنافس المنصات العالمية

وأضاف «ربيع» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن منصة «WATCH IT » أصبحت تنافس غيرها من المنصات العالمية لاهتمامها بالمحتوي والنجوم المشاركين والاختيارات الدقيقة لنشوى جاد رئيس مجلس إدارة المنصة والعضو المنتدب لها.

أبطال المسلسل

مسلسل «وبينا ميعاد 2» من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، بسمة، يوسف الكدواني، أميرة أديب، أسامة هادي، وعدد آخر من الفنانين.

 

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