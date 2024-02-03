شيرين رضا لـ«الوطن»: مسلسل «وبينا ميعاد2» نجح فى تحقيق المعادلة الصعبة

أعربت الفنانة شيرين رضا عن سعادتها بردود الأفعال القوية التي حققها مسلسل «وبينا ميعاد 2»، مع عرض الحلقات الأولى من الجزء الثاني على قناة dmc ومنصة «WATCH IT»، حيث تصدر قائمة الأعلى مشاهدة بعد أيام من العرض.

شيرين رضا تتحدث تجربتها بمسلسل وبينا ميعاد 2

أوضحت «رضا»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنها عادة ما تتخوف من تقديم جزء ثان للأعمال الدرامية، لأنها تكون مجازفة ومعادلة صعبة للحفاظ على نجاح الجزء الأول، لافتة إلى أنها تشعر بالفخر لنجاح الجزء الأول وتأثيره على الأجيال بهذه الطريقة الايجابية، التي جعلتهم يطالبون بضرورة وجود جزء جديد، يستأنف حالة الود والحب والمعايشة الواقعية لعلاقة جيل الأبناء والآباء.

أبطال المسلسل

مسلسل «وبينا ميعاد2» بطولة شيرين رضا، صبري فواز، يوسف الكدواني، بسمة، محمد سليمان، أميرة أديب، وعدد آخر من الفنانين من تأليف واخراج هاني كمال، وإنتاج عادل حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.