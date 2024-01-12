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يوسف الكدواني: «وبينا ميعاد 2» يتناول مشكلات سنة أولى زواج

كتب:

أميرة عزالدين
10:35 م | الجمعة 12 يناير 2024
يوسف الكدواني

يوسف الكدواني

قال الفنان يوسف الكدواني، إنه تحمس لسيناريو الجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد»؛ لأنه يعتمد على خيوط درامية جديدة، تتعلق بالأسر المصرية وعلاقة الأبناء والآباء بشكل واقعي في حياتنا اليومية. 

وأضاف «الكدواني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجزء الثاني يتناول مشكلات سنة أولى زواج، وكيفية مواجهتها خاصة مع التطبيع مع الصفات المختلفة للطرفين. 

وتتناول أحداث المسلسل قصة عائلتين وهما نادية والتي تجسدها الفنانة شيرين رضا وحسن والذي يجسده الفنان صبري فواز، وبعد زواج الثنائي وترابط الأسرتين بالأبناء وكيفية معايشتهم لمشكلات سن المراهقة والعائلة. 

المسلسل من بطولة صبري فواز، شيرين رضا، بسمة، ومحمد سليمان، إيهاب فهمي، يوسف الكدواني، أسامة الهادي، أميرة أديب وآخرين ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتج إبراهيم حمودة وتأليف وإخراج هاني عادل.

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بقلم أميرة عزالدين