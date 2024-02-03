شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف عن خطتها لخفض الأسعار في الأسواق

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا و«غير مبرر» في أسعار الأجهزة الكهربائية، وفقًا لما صرّحت به شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، التي أكدت أن السبب وراء هذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب من المواطنين على الشراء، إلى جانب تراجع المعروض في الأسواق.

عدم شراء الأجهزة الكهربائية في الوقت الحالي

وطالب وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، بضرورة عدم الإقبال علي شراء الأجهزة الكهربائية في الوقت الحالي، إلا للضرورة القصوى، موجهًا المواطنين بعدم شراء الأجهزة الكهربائية نظرًا للارتفاعات المبالغ فيها في أسعارها بالأسواق.

وأكد «أبو سمرة»، أنّ أسعار الأجهزة الكهربائية المتداولة في السوق المحلية مبالغ فيها بشكل كبير، والسعر يتغير بشكل متسارع، مما يؤكد أن هناك حالة اضطراب في الأسواق تستلزم عدم الاندفاع وراء الشراء، والتأني حتى يعود الاستقرار للسوق مرة أخرى.

طلب إحاطة بشأن الارتفاع غير المبرر لأسعار الأجهزة الكهربائية

وتقدم أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب النائب هشام حسين، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة، بشأن الارتفاع غير المبرر لأسعار الأجهزة الكهربائية، وعدم توافرها في السوق خلال الفترة الأخيرة، بسبب تخزينها من جانب بعض التجار، مطالبًا بتفعيل الدور الرقابي لمنع صور الاحتكار، التي تسببت في هذه الأسعار، أو دراسة الأمر الخاص بتوطين هذه الصناعة على مستوى مستلزمات الإنتاج.