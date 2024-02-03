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محافظ المنيا: إزالة 136 حالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

كتب:

اسلام فهمي
04:44 م | السبت 03 فبراير 2024
إزالة تعديات ضمن الموجة 22

إزالة تعديات ضمن الموجة 22

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

إزالة 136 حالة تعد بمراكز المحافظة

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، وأسفرت الحملات خلال اليومين الماضيين عن إزالة 136 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 7 حالات تعد على أرض أملاك دولة، بواقع حالة بمركز مغاغة، و4 بمركز مطاى، واثنتين بمركز بني مزار.

كما جرى في وقت سابق، إزالة 120 حالة تعد على الأرض الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، باستخدام معدات الوحدات المحلية، بالإضافة إلي إيقاف وإزالة 9 حالات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمراكز أبوقرقاص والمنيا ومطاى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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