ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس محافظة الإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم، إتاحة رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس في محافظة الإسماعيلية، عبر الموقع الرسمي للمديرية بالاسم ورقم الجلوس أمام جميع الطلاب وأولياء الأمور مجانًا.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس في محافظة الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، إن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس في محافظة الإسماعيلية متاح هنا، مشيرًا إلى أن النتيجة تم رفعها بالكامل على موقع المديرية.

واعتمد محافظ الإسماعيلية نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين وضعاف السمع اليوم، بنسبة نجاح بلغت 87.5%، فيما أشارت الإحصائيات الرسمية إلى أن 277 ألفًا و57 طالبًا حضروا الامتحانات من أصل 278 ألفًا و78 طالبًا وطالبة في الشهادة الإعدادية.

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس العامة والحكومية عربي 76.16%، بينما بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية والخاصة لغات 98.9%، فيما بلغ مستوى الإدارات التعليمية في الشهادة الإعدادية أعلى نسبة نجاح بإدارة شمال الإسماعيلية بنسبة 86.6%.

وهنأ المحافظ جميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، موجهًا الشكر والتقدير لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهماتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، فهم الداعم الأول والرئيسي لأبنائهم.