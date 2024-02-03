موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 17 محافظة.. رابط الحصول عليها

كشفت مديريات التربية والتعليم، تفاصيل موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 17 محافظة التي لم تظهر بها حتى الآن، إذ تُجرى أعمال التصحيح والرصد والمراجعة حتى يتم اعتمادها من محافظي الأقاليم تمهيدًا لإعلان النتيجة أمام الطلاب رسميًا، خاصة بعد إعلان النتيجة قبل أيام في 10 محافظات أخرى.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

وكشف محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية، إذ من المقرر أن يتم إعلانها الأربعاء المقبل فور اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مُشيرًا إلى إنّه سيجرى إعلانها رسميًا عبر رابط تخصصه المديرية عبر بوابة محافظة الشرقية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

وفيما يخص موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، فإنّه من المقرر أن يتم إعلانها خلال 48 ساعة فور اعتمادها من محافظ الإقليم، وفقًا لتصريحات ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن»، مُبينًا إنّه من المقرر إعلانها عبر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية من خلال الضغط «هنا».

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

وذكرت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة كفر الشيخ، إذ من المقرر أن يتم إعلانها رسميًا للطلاب نهاية الأسبوع الجاري، من «هنا».

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

ويترقب الطلاب والطالبات، موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة البحيرة خلال الأسبوع الجاري، فور الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح والمراجعة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

وتبقت ساعات قليلة على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية، وفقًا لبيان مديرية التربية والتعليم، إذ من المقرر أن يتم إعلانها خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

موعد بداية الترم الثاني 2024

وتحرص جميع المحافظات على إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 خلال الأسبوع الجاري، قبل موعد بداية الترم الثاني 2024، إذ من المقرر أن تنتهي إجازة الترم الأول 2024 يوم الخميس 8 فبراير الجاري، فيما تبدأ الدراسة في أول أيام الترم الثاني يوم السبت الموافق 11 فبراير الجاري.