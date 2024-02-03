رابط التقديم لـ13 ألفا و755 وظيفة في 7 جهات حكومية.. باق 12 يوما

باق من الزمن 12 يوما أمام الراغبين في التقدم لشغل 13 ألفا و755 وظيفة خالية في 7 جهات حكومية، هي وزارة التربية والتعليم، وخبراء وزارة العدل، ومصلحة الطب الشرعي، وهيئة البريد، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، والهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل.

مواعيد تلقي طلبات وظائف الحكومة 2024

وأصدرت الحكومة قرارا في أول الأسبوع الماضي بمد فترة تلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف بالجهات المعلنة حتي يوم الخميس 15 فبراير الجاري، بدلا من يوم 31 يناير الماضي، على أن تكون الطريقة الوحيدة لتقديم طلبات الخريجين الراغبين في المسابقات من خلال الرابط التالي https://jobs.caoa.gov.eg/.

شروط التقدم لوظائف التربية والتعليم 2024

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سبق وأعلنت الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل 11 ألفا و114 وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأول، والثاني، والثالث بجميع المحافظات، وهي كالتالي:

- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

. ألا تزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

. أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية «تعليم أساسي - ابتدائي - معلم فصل» بكلية التربية أو كلية التربية النوعية.

. أن يكون التقدير العام للمتقدم «مقبول» فأعلى.

. أن يجتاز الاختبار وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

. أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة.

. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

. سداد 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة».