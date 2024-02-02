محافظة المنيا تطلق خدمة لتلقي الشكاوى والرد على استفسارات المواطنين

أطلقت محافظة المنيا خدمة لتلقي الشكاوى والرد على استفسارات المواطنين على مدار الساعة، وتهدف هذه الخدمة إلى تحسين التواصل مع المواطنين، وتقديم خدمات أفضل لهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

أرقام الخطوط الساخنة المتاحة

وقال مسؤول بديوان عام محافظة المنيا فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ«الوطن»، إن أرقام الخطوط الساخنة متاحة على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع وهي:

- 086/2342200

- 086/2320001

- رقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء 16528

البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية:

رقم خدمة المواطنين بالمحافظة: 01100585052

ميزات الخدمة الجديدة سهولة الوصول

وأوضح المسؤول، أن ميزات الخدمة الجديدة سهولة الوصول حيث يمكن للمواطنين الوصول إلى الخدمة من خلال مختلف القنوات، بما في ذلك الهواتف الأرضية والمحمولة والبوابة الإلكترونية، وسرعة الاستجابة، حيث يتم التعامل مع الشكاوى والاستفسارات في أسرع وقت ممكن، والشفافية حيث يتم إطلاع المواطنين على حالة شكواهم بشكل دوري، والمساءلة حيث يتم محاسبة المسؤولين عن أي تقصير في تقديم الخدمات.

تأتي هذه الخدمة الجديدة في إطار حرص محافظة المنيا برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ الإقليم على تحسين التواصل مع المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.