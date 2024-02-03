أشياء يمكن للكلاب الشعور بها قبل حدوثها.. منها الزلازل

تتمتع الكلاب بقدرة فريدة على التكيف مع العالم حولها، ومن المعروف أن الحيوانات لديها القدرة على الشعور بأشياء لا يمكن للبشر الشعور بها بشكل طبيعي، فهي صديق جيد كاتم للأسرار ومعها يشعر الأشخاص بالأمان، وتلك المشاعر يعلمها مربو الحيوانات الأليفة وخاصةً الكلاب، ولكن ما لا يعلمهه الكثيرين أن الكلاب تمتلك حاسة سادسة وفقًا لما جاء في times of india.

أشياء يمكن للكلاب الشعور بها قبل حدوثها

تمتلك الكلاب قدرة خاصة على اكتشاف التغيرات الجوية، والتحولات في المجال الكهربائي، وهناك علامات توضح شعورهم بذلك من خلال طريقة نباحهم أو احتضانهم المفاجئ للأشخاص، لتعطيهم تحذيرات مبكرة عن سوء الأحوال الجوية.

للكلاب حاسة تمكنها من الإحساس بالزلازل، وبحسب علماء الزلازل أوضحوا أنه يمكن للكلاب التقاط الإشارات الكهربائية الناتجة عن الحركة في الصخور تحت الأرض، والكشف عن حالات الزلازل في الصين واليابان ونيبال والهند، عن سلوكيات غريبة لدى الكلاب قبل النشاط الزلزالي.

تتمتع الكلاب بحاسة كشف الخطر، وليست فقط بخاصية شم جبارة، فلديها القدرة على قراءة لغة الجسد وتفسير تعبيرات الوجه، وتلك المهارات الفريدة تتيح للكلاب التنبؤ والكشف عن الخطر المحتمل، بالإضافة مهارتهم في الكشف عن القنابل والمخدرات.

الكشف عن الحمل

يعد الكشف عن الحمل، من القدرات الخارقة لدى الكلاب، إذ توجد العديد من القصص التي حكاها أصحاب الكلاب، التي تظهر سلوكهم غير العادي أو الاهتمام المتزايد بالأمهات قبل معرفتهم بالحمل، وذلك يوكد إدراكها الشديد بالتغيرات التي تأتي مع حدوث الحمل.