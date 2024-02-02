«الأرصاد»: استمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليوم استمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي منذ يوم الاثنين الماضي، ومن المنتظر أن يستمر هذا التأثير حتى اليوم.

حالة الطقس اليوم

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده ولمياء حمدين ومنة الشرقاوي، أنّ المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والسحب الرعدية، كما تتأثر البلاد بمنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط مصحوبا بكتل هوائية شديدة البرودة وهو ما يؤدي إلى انخفاض كبير في قيم الحرارة.

درجات الحرارة على القاهرة الكبرى

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية، وما زالت الأجواء الشتوية الباردة مؤثرة بشكل كبير في معظم محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأجواء مائلة للبرودة إلى مائلة للدفء في المناطق الجنوبية».