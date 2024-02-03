أمينة النقاش رئيسا لاتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع

اختتم المؤتمر العام السابع لاتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع أعماله، وأعلن سيد عبد العال رئيس الحزب، نتائج المؤتمر بانتخاب الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، أمينة للاتحاد بالتزكية، كما جرى انتخاب كل من ضحى عاصي، ماجدة عبد البديع أمناء مساعدين، ومادلين سمير أمينة للتنظيم، وسلمى مراد عضو هيئة المكتب، وانتخاب كل من هبة شعبان، سمية عبد الجواد، ميرفت عبد المجيد، أحلام القاضي، فريدة المصري، أماني الكبير، شيماء حمدي، حنان الفحام أعضاء الأمانة المركزية للاتحاد.

وجرى انتخاب قيادة الاتحاد من بين أعضاء الأمانة العامة، التي تضم أمينات الاتحاد في المحافظات، وأطلق المؤتمر العام ولأول مرة على الدورة المؤتمرية الحالية اسم الكاتبة والناقدة الأدبية فريدة النقاش، والتي تعتبر أحد أهم من شغلت موقع أمينة الاتحاد، وأحد المؤسسين له.