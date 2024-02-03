أمن جامعة أسيوط يعثر على سبيكة ذهب في صالة الامتحانات ويعيدها إلى صاحبها

وجّه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، رسالة شكر لإدارة الأمن الإداري بالجامعة؛ لأمانتها وإعادتها لسبيكة ذهبية لصاحبها، وذلك بعد العثور عليها.

سبيكة ذهبية تزن 31 جراما

وعثر أمن جامعة أسيوط الإداري على سبيكة ذهبية تزن 31 جراما من عيار 24 بصالات الامتحانات خلال أعمال المراجعة والتفتيش للمنشآت الجامعية.

وقالت الجامعة وفقا لبيان صادر عنها: «يتقدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بخالص الشكر والتقدير لإدارة الأمن الإداري بالجامعة وعلى رأسها مؤمن محمد سيد مدير الإدارة لأمانتها وحسن سلوكها، إذ عثر على سبيكة ذهبية تزن 31 جراما من عيار 24 بصالات الامتحانات وتم تسليمها على الفور لصاحبها».

رئيس جامعة أسيوط يشكر الأمن الإداري على أمانة أفراده

وأضافت الجامعة: «يعتز رئيس جامعة أسيوط بمثل هذه الرموز المشرفة بالجامعة، والتي تقوم بواجبها على الوجه الأكمل، وهو ما يعد نموذجا إيجابيا للأمانة والشرف في العمل».