تراجع أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأحد 21-1-2024

انخفضت أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم تزامنا مع هبوط أسعار الذهب المحلية داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنيعة، حيث انخفضت خلال تعاملات أمس السبت بقيمة وصلت إلى 200 جنيه، فيما عاودت الأسعار تراجعها في بداية تعاملات اليوم بنحو 50 جنيها، ليصل إجمالي الانخفاض إلى250 جنيها، وفق بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد السطور التالية أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم، كما يلي.

أسعار سبائك الذهب في مصر

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 في بداية التعاملات 21 ألفا و56 جنيها.

- يسجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية 420 ألفا و305 جنيهات.

- وصل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 إلى 42 ألفا و101 جنيه.

أسعار السبائك اليوم

- كما يبلغ سعر سبيكة الذهب 50 جراما 210 آلاف و203 جنيهات.

- أما سعر سبيكة الذهب 20 جراما تسجل اليوم 84 ألفا و161 جنيها.

- وعن سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام يبلغ 22 ألفا و653 جنيها.

- وبالنسبة لسعر سبيكة الذهب 31.10 جرام سجل 130 ألفا و808 جنيهات.