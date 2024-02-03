رشا مهدي تزور الأطفال مرضى القلب في مستشفى الناس: يوم جميل.. ربنا يشفيهم

شاركت الفنانة رشا مهدي جمهورها، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مجموعة صور لها أثناء زيارتها الأطفال مرضى القلب في مستشفى الناس.

يوم جميل قضيته مع أجمل أطفال في الدنيا

وعلقت رشا مهدي على الصور قائلة: «يوم جميل قضيته مع أجمل أطفال في الدنيا ربنا يشفيهم حبايبي من مرضى القلب في مستشفى الناس لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي بالمجان، من قلبي بشكر كل القائمين على الصرح الطبي الجبار ده، شكر خاص للأستاذ أيمن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود الخيرية».

وأضافت مهدي: «شكرا الأستاذ حاتم الملا المدير التنفيذي لمستشفى الناس، على كل شيء بيعملوه لتوفير أعلى درجات الرعاية للأطفال بدون أي مقابل.. ربنا يبارك لهم، فخورة إن عندنا صرح كبير زي ده بيقدم أفضل خدمة علاجية بالمجان تماما وبينقذ حياة مرضى قلب والجهاز الهضمي بعمليات دقيقة جدا».

المستشفى بتتطور أكتر وبتتوسع بشكل أكبر

وتابعت: «من 2019 ولحد دلوقتي المستشفى بتتطور أكتر وبتتوسع بشكل أكبر عشان تبقى مدينة طبية متكاملة.. حقيقي مكان يستحق كلنا ندعمه ونقف جنبه عشان يواصل دوره في العلاج لأن الصحة هي أساس الحياة».