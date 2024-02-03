إزالة 15 حالة تعديات على الأراضي الزراعية في فايد بالإسماعيلية

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنّ حملة مكبرة لإزالة التعديات اليوم، نجحت في إزالة 15 حالة تعدٍ على املاك الدولة وعلي الأراضي الزراعية في نطاق مركز ومدينة فايد.

حملات لإزالة التعديات

وأضاف محافظ الإسماعيلية في بيان صحفي، أنّ التعديات على مساحة 415 مترًا بمركز ومدينة فايد، وعبارة عن حالة واحدة تعدٍّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة، على مساحة 3 قراريط و11 سهمًا، عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان، و13 حالة تعدٍّ على حرم الري، على مساحة 375 مترًا عبارة عن أكشاك وتند حديدية، وحالة واحدة تعدِّ على أراضي أملاك الدولة بولاية المحافظ، بمساحة 40 مترًا، عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

«بشارة»: الحملات تستهدف القضاء على التعديات

وقال اللواء شريف بشارة في تصريحات صحفية، على هامش متابعته لنتائج حملات الإزالة، إن الحملات تستهدف القضاء على أي محاولات للتعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.

وأضاف أنّ هناك متابعة مستمرة لجميع المناطق التي شهدت تنفيذ حملات الإزالة، ضمن الموجة 22 لحملة إزالة التعديات، التي تُنفذ في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير، لعدم عودة التعديات مرة أخرى، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.