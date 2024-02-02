بشرة خير.. الأمطار تدخل السعادة على قلوب مزارعي الإسماعيلية

عبر عدد من أهالي سيناء المقيمين بمحافظة الإسماعيلية، عن سعادتهم بهطول الأمطار اليوم على مناطق في أبو طفيلة، والدواويس والكيلو 11 وطريق الصالحية الجديدة.

وقال محمد عبد الحي أحد المزارعين من أهالي رفح لـ«الوطن»: أمطار الخير تتساقط بغزارة على الأراضي الزراعية، وهي بمثابة بشرى سارة لنا كمزارعين».

بينما قال محمود أبو بدر، إنه برغم عدم الحاجة الملحة للمزارعين في الإسماعيلية والصالحية والمناطق التابعة للشرقية والبحيرة والمنوفية للماء، الا أن تساقط الأمطار في الأراضي الصحراوية والزراعية يبشر بالخير، حيث يغسل الهواء ويطهر الأراضي خاصة وأن أراضي الإسماعيلية أغلبها طينية زراعية، تختلف عن أرض شمال سيناء الرملية.

الأمطار مفيدة للزراعة

ويقول محمد السلايمة أحد سكان أبو طفيلة بالإسماعيلية، إن الأمطار مفيدة للزراعة في الإسماعيلية لعدة أسباب، منها أن أغلب المزارعين يقومون بالزراعة على الطريقة الحديثة، عبر استخدام الخراطيم، وما يسمى «التفتوف» وهي فتحات صغيرة لكل عين بالخرطوم الصغير الواصل للبذور، موضحا أن بعض النباتات لا تصل إليها مياه الخراطيم، وبالتالي ترويها الأمطار.

من جانبه قال المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء في بيان له، إن أهالي سيناء من أمهر المزارعين على مستوى الجمهورية، والذين انتقلوا للزراعة في محافظات الوادي نجحوا بشكل باهر، لتوافر العمالة من ناحية، والمياه من ناحية أخرى، وهي عوامل يفتقدها المزارعين في سيناء.