أفاد قطاع المعاهد الأزهرية، بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في جميع المحافظات من خلال بوابة الأزهر، إذ يبحث الكثير من الطلاب عن رابط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 محافظة المنوفية.

رابط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

ويترقب طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي للاطمئنان على النجاح والاطلاع على الدرجات بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول، لذا يبحثون عن رابط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 محافظة المنوفية.

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري، الحصول على رابط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 محافظة المنوفية، من خلال الضغط على هنا.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

وقال الشيخ السعيد الصباغ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، لـ«الوطن»، إن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في محافظة المنوفية سيكون خلال منتصف هذا الأسبوع، ومن المقرر ظهورها وتوزيعها على جميع المعاهد الأزهرية.