ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي «ترم أول» في قنا

أعلنت مدارس الثانوية العامة في قنا، نتيجة الصفين الأول والثاني بالمحافظة، من خلال كشوف ورقية داخل المدارس، وأتاحت بعض المدارس النتيجة على موقعها من خلال رابط استعلام، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور في معرفة النتائج بشكل ميسر.

نتيجة الصفين الأول الثاني الثانوي العام في قنا

وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، أعلنت المدارس نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي العام، بشكل واضح وظاهر في المدارس لإتاحتها للطلاب، من خلال كشوف بأسماء الطلاب بضوابط وتسهيلات لعدم حدوث تكدسات.

وطالبت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، الطلاب بالصف الأول الثانوي التوجه إلى المدرسة للحصول على درجات المواد الخاصة بنتيجتهم أو عن طريق رابط موقع كل مدرسة عبر صفحاتهم الرسمية.

درجات مواد الصفين الأول الثاني الثانوي العام بمحافظة قنا

- مادة اللغة العربية، 50 درجة.

- مادة الرياضيات، مجموعها 40 درجة.

- مادة اللغة الإنجليزية 40 درجة.

- مادة اللغة الفرنسية، مجموعها من 30 درجة.

- مادة الكيمياء مجموع درجاتها من 20 درجة.

- مادة الفيزياء مجموع درجاتها من 20 درجة.

- مادة الأحياء مجموع درجاتها من 20 درجة.

- مادة الجغرافيا، مجموع درجاتها من 20 درجة.

- مادة التاريخ مجموع الدرجات من 20 درجة.

- مادة الفلسفة، مجموع درجاتها من 20 درجة.