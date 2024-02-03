ختام فعاليات مؤتمر «معا نحو تعزيز دور المجتمع المدني في الإغاثة الإنسانية»

اختتمت مؤسسة مجلس الشباب المصري، فعاليات المؤتمر الدولي الأول «معا نحو تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية»، الذي انطلق ظهر اليوم، وتضمن عددا من الجلسات التفاعلية بحضور مجموعة من رموز وقيادات المجتمع المدني، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تكريم مؤسسة «مسلمون حول العالم»

وكرم مجلس الشباب المصري بالتعاون مع مؤسسة «مسلمون حول العالم» المشاركون في المؤتمر والمتطوعين على مجهودهم خلال الفترة الماضية، كما تم اختيار البلوجر الأردني يحيى الزعبي، سفيرا لأطفال الإغاثة حول العالم من قبل المؤسسة، وتكريمه على دوره في التعريف بالقضية.

تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية

وكان بدأ المؤتمر الدولي الأول معا نحو تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين، والسلام الوطني للدولة المصرية ودولة فلسطين، ويأتي المؤتمر الدولي الأول تحت شعار «معا نحو تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية»، الذي تدشنه مؤسسة مجلس الشباب المصري.

وجاء هذا المؤتمر في ظل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بضرورة توحيد الجهود لإنقاذ الوضع الكارثي بقطاع غزة، واستمرارًا للدور الريادي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية.