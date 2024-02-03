قبل مسلسل مليحة.. 5 أعمال فنية ناقشت القضية الفلسطينية

يستعد الفنان دياب لبدء تصوير عمل درامي جديد يُعرض في رمضان 2024 ويُعد أحد المسلسلات المهمة التي تقدمها المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام، ويناقش القضية الفلسطينية ويستعرض بعض الأحداث الجارية ويحمل اسم «مليحة».

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ناقش فيها الأعمال الفنية هذه القضية بل هناك الكثير من الأعمال التي تناولت القضية الفلسطينية، حيث جسدت بعض الأعمال معاناة شعبها، والانتهاكات التي يتعرضون لها ما خلق في الوعي العربي دراية ومواكبة للأحداث.

أصحاب ولا بيزنس

ومن بين هذه الأعمال فيلم أصحاب ولا بيزنس الذي يكشف من خلاله بعض أحداث اندلاع الانتفاضة الفلسطينية التي حتمت على الإعلامي «كريم» الذهاب إلى الأراضي الفلسطينية رغماً عنه، ولكن من خلال معايشته للأحداث تغيرت نظرته للأمور، وتم طرح العمل عام 2001 وشارك فيه الفنان مصطفى قمر وهاني سلامة والراحل طارق عبدالعزيز وعمرو واكد، من تأليف مدحت العدل وإخراج علي إدريس.

صعيدي في الجامعة الامريكية

وهناك أيضا فيلم صعيدي فى الجامعة الأمريكية الذي تناول في أحد مشاهده دعماً للقضية الفلسطينية حيث ظهر هنيدي الذي اجتمع مع أصدقائة من طلاب الجامعة الأمريكية وهم يحرقون العلم الإسرائيلي ويرقصون به وهو مشتعلاً، ويُعد ذلك المشهد من أول المشاهد التي يتم فيها حرق العلم الإسرائيلي، وبالرغم من الطابع الكوميدي الذي يطغى على العمل إلا أنه ترك لفتة إنسانية يذكرنا من خلالها بالمعاناه التي يعيشها أشقائنا في غزة، ومن الأبطال المشاركين في العمل الكوميديان محمد هنيدي وهاني رمزي وغادة عادل ومنى زكي وأخرجه سعيد حامد وألفه مدحت العدل.

همام في أمستردام

وللمرة الثانية دعم الفنان محمد هنيدي القضية الفلسطينية من خلال ذلك العمل الذي كشف من خلال بعض الأحداث عن الصراع العربي الاسرائيلي، وظهر في أحد المشاهد شجار بين شباب مصري مغترب مع زميلهم الفلسطيني، والذي انتهى مع صوت أوبريت «الحلم العربي»، ويُعد هذا المشهد لفتة مهمة تؤكد على الترابط بين الشعب العربي والاهتمام بالقضية الفلسطينية، ومن المشاركين في هذا العمل محمد هنيدي وأحمد السقا والراحل طارق عبدالعزيز وإخراج سعيد حامد وتأليف مدحت العدل.

عندليب الدقي

وكان الفنان محمد هنيدي أحد أهم الداعمين للقضية، وظهر ذلك من خلال فيلم «عندليب الدقي» الذي يسيطر عليه أيضاً الطابع الكوميدي ولكن بصنعة ذكاء واحترافيه شديدة استطاع أن يكشف عن القضية للمرة الثالثة في أحد المشاهد حيث دارت أحداث المشهد حول موظفين الشركة الذين يطلبون منه التعاقد مع شركة إسرائيلية، حيث عبر عن رفضه من خلال كسر القلم والعلم المُعلق على الحائط، وأبطال هذا العمل محمد هنيدي وداوود حسين وعمرو عبدالجليل وإخراج وائل إحسان وتأليف أيمن بهجت قمر.

السفارة في العمارة

والقى الزعيم عادل إمام الضوء على تلك القضية من خلال العديد من الأعمال الذي قدمها، منها فيلم «السفارة في العمارة»، حيث ظهر في مشهد متأثراً باستشهاد نجل صديقة الفلسطيني على يد الكيان الصهيوني، ومن أبرز المشاهد ايضاً عندما عاد إلى منزله ووجد أعضاء السفارة الاسرائيلية يحتفلون ما جعله يصرخ في وجههم ويطردهم من المنزل، ومن المشاركين إلى جانب الزعيم في هذا العمل الفنان لطفي لبيب وداليا البحيري وخالد زكي وميسرة كما انه يحمل توقيه المخرج عمرو عرفة وتأليف يوسف معاطي.